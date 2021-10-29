هل تم السماح للمدارس في مصر بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات لتقليل الكثافة؟

انتشرت مؤخرا، على بعض المواقع ووسائل التواصل في مصر، أنباء حول سماح وزارة التعليم للمدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات لتقليل الكثافات في الفصول.

وصرحت الحكومة المصرية في بيان، اليوم الجمعة، أنها تواصلت مع الوزارة حول تلك الأنباء، حيث أكدت أنه لا صحة للسماح لأي من المدارس بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية لتقليل الكثافات الطلابية خلال العام الدراسي الجديد 2022/2021.

وأضافت أنه لم يتم السماح لأي مدرسة بتقسيم اليوم الدراسي لأربع فترات دراسية، حيث يعتبر ذلك مخالفاً لتعليمات الوزارة.

وأوضحت أنه تم إصدار تعليمات بمنح السلطة الإدارية لمديري المديريات في كافة المحافظات بإيجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة في المدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

كما أشارت إلى إمكانية إتاحة تطبيق نظام الفترة الثالثة في حالة الضرورة القصوى فقط إذا تطلب الأمر.

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