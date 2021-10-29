صحيفة عبرية تكشف عن السيناريو المحتمل للمواجهة المقبلة بين إسرائيل وحماس

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن السيناريو الجديد للمواجهة المقبلة بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي يجري استعداداته لسيناريو جديد مرجح للمواجهة مع حركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة بأن فرقة عسكرية إسرائيلية تسمى "فرقة غزة" أجرت هذا الأسبوع مناورة لمحاكاة عددا من السيناريوهات، على رأسها قيام كوادر ونشطاء حركة حماس بتفجير الجزء العلوي من الجدار الحدودي الفاصل بين إسرائيل الداخل وقطاع غزة، عبر استخدام سيارات مفخخة ضخمة يمكنها اختراق الحدود.

وأوضحت أن حركة حماس ليست معنية بالحرب مع الجيش الإسرائيلي، في الوقت الراهن، بسبب اهتمامها بملف إعادة إعمار القطاع، كما أنها مهتمة في الوقت نفسه بإعادة تأهيل وتطوير قواتها العسكرية في كافة المجالات، وهو ما تلاحظه إسرائيل، دوما، خاصة وأن الحركة الفلسطينية ومعها حركات وفصائل فلسطينية أخرى استفادت من دروس وعبر الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس".

ومن بين الحالات أو المجالات الفلسطينية التي تعتزم حركة حماس تطويرها وتعزيزها، مجال "الحرب الإلكترونية"، ووسائل الدفاع الجوي، والمسيرات دون طيار، والزوارق غير المأهولة، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للدبابات.

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