الشرطة العراقية: ما حدث في بابل شجار عائلي وليس له أبعاد سياسية

أكدت الشرطة العراقية في محافظة بابل أن ما حدث من مقتل أحد الأشخاص هو نتيجة شجار عائلي سببه الاختلاف على الميراث.

وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية واع، قالت خلية الإعلام الأمني إن قيادة شرطة بابل أكدت أن "ما حصل هو حادث جنائي بسبب مشاجرة عائلية على إرث، أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح".

ونفت الشرطة أن يكون الأمر له علاقة بأحد النشطاء السياسيين، مؤكدة أن القتيل والجريح من أقاربه.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي العراقية قد تناقلت خبر اغتيال أقارب أحد الناشطين في مدينة القاسم جنوبي محافظة بابل، وكأن الاغتيال له أبعاد سياسية.

لكن البيان نفى ذلك مؤكدا أنه "بحسب ما ورد في تقرير مدير قسم شرطة ناحية القاسم أن موضوع الخلاف على الإرث ليس وليد اللحظة".

وقال إن "القوات الأمنية هرعت إلى المكان فور تلقيها سماع إطلاق النار وألقت القبض على أحد الجناة وأودعته التوقيف وما زال البحث مستمراً عن الآخرين".

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