الرئيس اللبناني يكلف وزير خارجيته بمعرفة أسباب فرض أمريكا عقوبات جديدة على لبنانيين

وحسب موقع "النشرة" اللبناني فقد طلب عون من وزير خارجيته عبد الله بوحبيب، التواصل مع السفارة الأمريكية في بيروت، والسفارة اللبنانية في واشنطن، من أجل معرفة أسباب فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها فرضت ​عقوبات على كل من النائب ​جميل السيد​ ورجلَي الأعمال ​جهاد العرب​ وداني خوري، معللة تلك العقوبات بما قالت إنه "شبهة ​الفساد​ والمساهمة في تقويض حكم القانون في ​لبنان"​.

ولفت البيان إلى أن "الأشخاص الثلاثة استفادوا من الفساد المستشري والمحسوبيّة في لبنان، لجمع ثروات شخصيّة على حساب ​الشعب اللبناني​ ومؤسّسات الدولة، كما أسهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان".

وأوضح بيان الوزارة الأمريكية أنها استندت في تصنيف هؤلاء إلى "الأمر التنفيذي رقم 13441، الّذي يستهدف الأشخاص الّذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان".

يشار إلى أن هذه العقبات سيترتب عليها حسب البيان "حظر جميع الممتلكات ومصالح المذكورين الموجودة في الولايات المتحدة، أو تلك المملوكة لأشخاص لأمركيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، لافتة إلى أنه "يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر، من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين".

جدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية كانت أصدرت بيانا هي الأخرى أكدت فيه أن كل من "​جهاد العرب​ وداني خوري، استخدما صلاتهما الشخصية الوثيقة بالنخب السياسية، لجني فوائد العقود الحكومية بينما فشلوا في الوفاء بشروط تلك العقود بشكل هادف".

وأوضحت أن "النائب ​جميل السيد​ استغل منصبه للإلتفاف على السياسات المصرفية المحلية وتمكن من تحويل مبلغ كبير من العملة إلى الاستثمارات الخارجية من أجل إثراء نفسه".

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