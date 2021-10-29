مجهولون يدهسون وافدا ويسحلونه حتى الموت في الكويت

أقدم مجهولون في الكويت على دهس وافد آسيوي حتى الموت وسحله مسافة طويلة، بسبب مطالبتهم دفع ما اشتروه منه ومنعهم من الهرب.

وفي التفاصيل المروعة: "كان العامل الآسيوي يعمل بائعا في إحدى البقاليات المتنقلة، وعمد قائد السيارة إلى دهسه وسحله مسافة طويلة، بسبب رفضه دفع ما اشتراه هو وأصدقاؤه.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الجريدة" المحلية، أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة على طريق بر رحية، مشيراً إلى أنه وفور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن إلى الموقع وشاهدوا الجثة وتبين أنها سُحلت لمسافة طويلة.

وأضاف المصدر أن شاهد عيان أبلغ رجال الأمن أن مركبة يابانية الصنع بها عدة أشخاص توقفت أمام البقالة المتنقلة التي يعمل بها المجني عليه وطلبوا مأكولات ومشروبات غازية وهربوا دون دفع النقود، ما دفع عامل البقالة للوقوف أمامهم لمنعهم من الهروب فتم دهسه وسحله وهربوا.

مجهولون يدهسون عامل بقالة بعدما رفضوا دفع قيمة مأكولاتهم قبل أن يتوفاه الله على طريق رحية. pic.twitter.com/6Jld1ACwoZ — المجلس (@Almajlliss) October 29, 2021

وذكر المصدر أن رجال الأمن أبلغوا وكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل قضية قتل عمد وسرقة بالإكراه وكلف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة وضبط الجناة، كما أمر برفع جثة المجني عليه وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي.