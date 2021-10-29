ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات في تونس... صور

أعلنت تونس، اليوم الجمعة، نجاح قوات الأمن في ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات في ولاية تطاوين جنوب شرقي البلاد.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تمكنت السلطة من ضبط الخلية، على إثر عمل مشترك بين وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات والأبحاث في الإدارة العامة للحرس الوطني.

وأوضح البيان أن التحركات الأمنية كشفت عن خلية تكفيرية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) نشطت في بولاية تطاوين، وأن أعضائها كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأشار البيان إلى أن الخلية كانت تخطط لاستهداف وحدات أمنية وعسكرية في الولاية، مستخدمة عبوات ناسفة محلية الصنع، لكن ألقي القبض على عناصرها في ظرف زمني وجيز.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط عبوة ناسفة ومواد تُستعمل في صناعة المتفجرات ومبالغ مالية جمعتها الخلية لتمويل نشاطها.

ولفت البيان إلى إحالة أعضاء الخلية للتحقيق أمام النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث أصدر بحقهم بطاقات إيداع بالسجن.

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