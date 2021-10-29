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    قناة: الإسرائيليون يكتشفون مكانا في سيناء "أقرب إلى الجنة"... صور

    © AP Photo / Tsafrir Abayov
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    قالت القناة "12" العبرية، اليوم الجمعة، إن الإسرائيليين اكتشفوا أخيرا مكانا في شبه جزيرة سيناء المصرية أقرب ما يكون إلى "الجنة".

    وبحسب القناة، فإن "قلعة زمان" (castle zaman)، تبعد حوالي نصف ساعة من المعبر الحدودي مع طابا، لافتة إلى أن طوابير طويلة من الإسرائيليين يناضلون للوصول إلى المنطقة المصرية الفريدة التي تقع على قمة صحراوية بين طابا ونوبيع.

    وأضافت: "على عكس كل ما رآه السائحون في جميع أنحاء سيناء (شمال شرقي مصر)، هناك شيء آخر يحدث هنا أصبح مصدر جذب كبير بين الإسرائيليين الذين أتوا أخيرا للقيام بجولة في شبه الجزيرة".

    وأوضحت أن المزار الرائع يقع على بعد نحو 40 كم من معبر طابا، وعلى الرغم من وجوده منذ فترة طويلة، إلا أن العديد من الإسرائيليين لم يكتشفوه إلا بعد فتح المعبر الحدودي في شهر مارس/آذار الماضي، بعد نحو عام من الإغلاقات المتكررة بفعل فيروس كورونا.

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    تقول الإسرائيلية "بار" للقناة: "عند مدخل المكان كانت هناك طوابير تذكر بالصفوف الطويلة عند مدخل معبر طابا قبل رأس السنة العبرية".

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    وتضيف: "في البداية لم أفهم سبب كل هذه الجلبة حتى دخلت إلى الداخل وذهلني جمال المكان. أنت لا تريد مغادرة كاسل زمان. هذا هو الشيء الأكثر غرابة في سيناء ويأتي الإسرائيليون إلى هنا بأعداد كبيرة، على الرغم من أن التجربة هنا ليست الأرخص، ولكن هناك شيء منعش ومختلف عن كل ما يبحث عنه الإسرائيليون في جميع أنحاء سيناء".

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    وفقا لبار، بخلاف الطعام المطبوخ لبضع ساعات في أواني مرجل خاصة، هناك جو لطيف وشعور مختلف عن قضاء الوقت على شواطئ سيناء الأخرى.

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    وأضافت: "هناك سيناء وهناك كاسل زمان، إنه ليس مكانا للنوم، لكنه مكان رائع لقضاء يوم كامل وإنهاء إجازتك في سيناء بطعم حلو وممتع.

    وأكدت أن كل إسرائيلي يأتي إلى سيناء أخيرا، لا يفوت فرصة القدوم إلى هذا المكان، الذي يحوي "أجمل المناظر الطبيعية في العالم".

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    وتابعت: "سافرنا لسنوات عديدة في جميع أنحاء سيناء وبحثنا عن أماكن جديدة من شأنها أن تثير حماستنا وانتشرت الشائعات حول المكان شفهيا، وندما وصلنا، تُركنا عاجزين عن الكلام".

    ومضت السائحة الإسرائيلية: "الجميل في الأمر أن المطعم يقع في نوع من القلعة الجميلة وأسفلها حمام السباحة الطبيعي. هناك الكثير من الاسترخاء هنا والموسيقى تجعلك في حالة مزاجية. هناك شعور بأن المكان يمثل الجنة الحقيقية".

    ويعتبر الإسرائيليون المنتجعات السياحية في سيناء المصرية مزارا سياحيا مفضلا، لاسيما خلال أعيادهم، يساعدهم في ذلك قربها الجغرافي وأسعارها المعقولة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

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