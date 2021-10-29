حاكم دبي يعلق على طلب السعودية استضافة "إكسبو 2030"

علق حاكم دبي محمد بن راشد، مساء اليوم الجمعة، على تقدم السعودية بطلب لاستضافة معرض "إكسبو 2030".

وقال حاكم دبي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030".

وأضاف: "نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء".

واعتبر محمد بن راشد أن آثار إكسبو ستمتد لسنوات ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة، مختتما تغريدته بالقول: "كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع".

تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030. نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضا أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال ٧ سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء.

آثار إكسبو ستمتد لسنوات ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة. كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان في هذا المشروع — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 29, 2021

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تقدمت السعودية، بطلب رسمي إلى الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي (انطلق لأول مرة عام 1851) في المكتب الدولي للمعارض" BIE" لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في العاصمة السعودية الرياض.

وأرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلبا في خطاب وجّه إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد، دميتري كركنتزس، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال ابن سلمان في خطابه إن هذا الترشح يعد "تحديا مهما ورمزيا للمملكة العربية السعودية"، معربا عن "ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار".

وتشهد دبي الإماراتية النسخة الحالية من "إكسبو 2020" التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وانطلقت مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى 31 مارس/آذار 2022.