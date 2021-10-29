رئيس وزراء لبنان يطلب من قرداحي "تغليب المصلحة العامة واتخاذ القرار المناسب"

دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، وزير الإعلام في حكومته، جورج قرداحي، إلى "تغليب المصلحة العامة، لتجاوز الأزمة الراهنة بين بلاده ودول الخليج على خلفية تصريحاته بشأن حرب اليمن.

وذكر تلفزيون "إل بي سي" اللبناني أن ميقاتي تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن آخر المستجدات، وبناء على ذلك أجرى اتصالا بقرداحي حيث طلب منه "تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإصلاح علاقات لبنان العربية".

وأضاف التلفزيون أن ميقاتي طلب من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، البقاء في بيروت وعدم السفر إلى اسكتلندا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، لمواكبة التطورات الأخيرة وتشكيل فريق لمعالجة الأزمة.

في وقت سابق اليوم، أعلنت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال الـ48 الساعة المقبلة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

جاءت هذه التطورات في أعقاب تصريحات مسجلة لوزير الإعلام وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أطلقها خلال حلقة برنامج تبثه قناة "الجزيرة" القطرية.

وأثار قرداحي غضب دول الخليج بعدما قال إن جماعة "أنصار الله" - التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية - تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

في البداية، استدعت دول خليجية السفراء اللبنانيين للاعتراض على تصريحات قرداحي، والتي قال الرئيس ميشال عون إنها لا تمثل الدولة اللبنانية وصدرت عنه قبل توليه الوزارة في الشهر الماضي.

من جانبه رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار، وقال: "لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية، ولا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه".