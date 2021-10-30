"أنصار الله" تلوح بمنع دخول منتجات السعودية لليمن ردا على ايقافها الواردات من لبنان

دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة، إلى منع دخول الواردات السعودية إلى مناطق سيطرتها، رداً على قرار مماثل للرياض بحق البضائع اللبنانية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": "إذا منعت السعودية منتجات لبنان من أجل موقف وزير الإعلام جورج قرداحي، فأدعو الحكومة اليمنية الى الاجتماع الطارئ وإصدار قرار بمنع منتجات السعودية من دخول اليمن".

ومساء الجمعة، استدعت السعودية سفيرها من لبنان، على خلفية تصريحات قرداحي، وطلبت في ذات الوقت مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال الـ48 الساعة المقبلة، وأعلنت إجراءات عقابية أخرى بما في ذلك وقف جميع الواردات من لبنان. فيما اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وأثار قرداحي حفيظة بلدان الخليج العربية عندما قال في تصريحات متلفزة سُجلت قبل توليه الوزارة الشهر الماضي، إن جماعة "أنصار الله" - التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية - تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

في البداية، استدعت دول خليجية السفراء اللبنانيين للاعتراض على تصريحات قرداحي، والتي قال الرئيس ميشال عون إنها لا تمثل الدولة اللبنانية وصدرت عنه قبل توليه الوزارة في الشهر الماضي.

من جانبه رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار، وقال: "لن أعتذر ولم أتهجم على أحد، وأنا ضد الحرب العبثية، ولا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه".

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