السعودية توجه بيانا للبنانيين المقيمين فيها بعد تصريحات قرداحي

وجهت المملكة العربية السعودية بيانا للبنانيين المقيمين فيها، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة مع لبنان والتي تسببت فيها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان، مساء الجمعة، حرص الحكومة السعودية على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة.

وأضافت أن السعودية تعتبر الجالية اللبنانية جزءًا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

وأوضحت أنها لا تعتبر ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

وكانت السعودية قد أعلنت أمس، استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

كما أعلنت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

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