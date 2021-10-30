"أنصار الله" توجه رسالة إلى لبنان بعد قرارات السعودية الأخيرة

وجهت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، رسالة إلى الشعب اللبناني بعد إعلان السعودية سحب سفيرها من لبنان وطرد السفير اللبناني من الرياض، كما قررت منع الواردات اللبنانية، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني طالب فيها بإنهاء الحرب على اليمن.

وقال رئيس وفد صنعاء محمد عبدالسلام، إن "الإمعان السعودي في سياسة الاستعلاء والغطرسة لا يغطي على ما آل إليه العدوان على اليمن من فشل ذريع"، موجها رسالة إلى الشعب اللبناني قائلا: "لا يروعنك ما يفعله النظام السعودي فهو يكشر بلا أنياب بعد أن تكسرت على نصال اليمن".

الإمعان السعودي في سياسة الاستعلاء والغطرسة لا يغطي على ما آل إليه العدوان على اليمن من فشل ذريع.

ونقول لشعب لبنان الشقيق لا يروعنك ما يفعله النظام السعودي فهو يكشر بلا أنياب بعد أن تكسرت على نصال اليمن بفضل الله وتوفيقه . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) October 29, 2021

وأعلنت السعودية مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

تابع أحدث أخبار لبنان عبر سبوتنيك عربي.