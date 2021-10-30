السفير السعودي لدى بيروت يوجه رسالة جديدة قبل ساعات من مغادرة لبنان

وجه السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، رسالة جديدة قبل ساعات من مغادرته لبنان، بعد استدعاء بلاده له، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني طالب فيها بإنهاء الحرب على اليمن.

وقال بخاري، إن "المملكة تؤكد حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين لديها"، مؤكدا أنها تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

#وزارة_الخارجية: تؤكد حكومة المملكة العربية السعودية حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة. — Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) October 30, 2021

​وأعلنت السعودية مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.

تابع أحدث أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك عربي.