الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية غربي دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم السبت، لأهداف معادية بأجواء ريف دمشق الغربي.

وأكد مراسل "سبوتنيك" في دمشق أن الهجوم استهداف مطار الطيران الشراعي في منطقة الديماس غرب العاصمة السورية.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ "سبوتنيك" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اسرائيلية أطلقت من فوق الجولان المحتل وحاولت استهدف بعض المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق.

وأشار المصدر إلى أن صواريخ الدفاعات الجوية السورية اعترضت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها، ودمرتها، موضحا أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان.

© Sputnik . Mohamed Damour الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية بأجواء غرب دمشق

وذكر التلفزيون السوري، اليوم السبت أن "دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية من اتجاه الأراضي المحتلة على ريف دمشق".

من جهتها، قالت مصادر محلية لـ "سبوتنيك" أن مرابض صواريخ الدفاع الجوي السوري في محيط دمشق، اعترضت أهداف معادية بعد دخولها أجواء منطقة (الديماس) قادمة من اتجاه منطقة الجولان المحتل جنوب غربي سوريا.

وسمع سكان العاصمة دمشق قرب ظهر اليوم، أصوات انفجارات تبين أنها ناجمة عن إطلاق منظومات الدفاع الجوي في محيط العاصمة دمشق، موجة من الصواريخ لاعتراض أهداف معادية فوق أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.