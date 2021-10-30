مسؤول أمريكي رفيع في وزارة لبنانية.. تحرك مفاجئ بعد أزمة السعودية مع لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن مسؤولا أمريكيا انضم بشكل عاجل إلى اجتماع خلية الأزمة المنعقدة في وزارة الخارجية اللبنانية، وذلك بعد احتدام الأزمة بين لبنان والسعودية على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وذكرت قناة " LBCI" اللبنانية نقلا عن مصادرها أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في لبنان، ريتشارد مايكلز، انضم إلى اجتماع خلية الأزمة المنعقدة في وزارة الخارجية اللبنانية بشأن التطورات والأزمة التي حدثت بين لبنان والسعودية ودفعت الأخيرة إلى استدعاء سفيرها في بيروت وطرد السفير اللبناني لديها.

وبحسب التلفزيون اللبناني اجتمع مايكلز مع الخلية اللبنانية في الوزارة لمدة نصف ساعة وغادر بعد ذلك دون الإدلاء بأي تصريح.

وجاء هذا التحرك في سياق تصريحات أطلقها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، لقناة "الجديد" اللبنانية حيث دعا السعودية ودول الخليج للتواصل مع الحكومة اللبنانية لحل الخلاف القائم بين الطرفين، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وقال وربرج: "بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية".