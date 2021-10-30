لبنان... مجموعة من رؤساء الحكومات السابقين تدعو وزير الإعلام للاستقالة

دعت مجموعة من رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين، وزير الإعلام الحالي جورج قرداحي، إلى الاستقالة من منصبه في أعقاب أزمة تصريحاته التي أثارت استياء المملكة العربية السعودية.

وقالت رويترز إن عددا من رؤساء وزراء لبنان السابقين، دعوا وزير الإعلام جورج قرداحي للاستقالة بعد أن أثارت تصريحاته خلافا دبلوماسيا واسعا مع السعودية.

وتضمنت مجموعة رؤساء الوزراء السابقين كل من فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، وأصدروا بيانا قالوا فيه إن آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت السعودية قد أعلنت مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، بهدف التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

واندلعت أزمة دبلوماسية بين السعودية ولبنان بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

من جانبه، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تصريحات قرداحي لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.