سليمان فرنجية: لن أقبل تقديم جورج قرداحي كفدية

نشر رئيس تيار المردة النائب اللبناني سليمان فرنجية تغريدة عبر حسابه الشخصي على التويتر، أكد فيها أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ظلم وأنه يرفض تقديمه كفدية.

وقال فرنجية: "لا أريد أي مكاسب من كل ما يجري ولن أقبل تقديم جورج قرداحي فدية.. وهل جورج قرداحي عذر أو سبب؟"، وأضاف: "إذا استقال قرداحي أو أُقيل لن نسمي خلفاً له، قرداحي ظُلم وأنا معه".

لا أريد أي مكاسب من كل ما يجري ولن أقبل تقديم جورج قرداحي فدية.. وهل جورج قرداحي عذر أو سبب؟ — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) October 30, 2021

​وحول العلاقة مع المملكة العربية السعودية قال فرنجية: "لا نريد حصول أي إشكال بيننا وبين المملكة العربية السعودية ونريد الحفاظ على أطيب العلاقات التاريخية معها ولكننا نريد أيضاً الحفاظ على كرامات الناس".

لا نريد حصول أي إشكال بيننا وبين المملكة العربية السعودية ونريد الحفاظ على أطيب العلاقات التاريخية معها ولكننا نريد أيضاً الحفاظ على كرامات الناس — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) October 30, 2021

​وأضاف: "نتمنى الاستمرار بأفضل العلاقات مع الدول العربية.. وخلال السنوات ال 15 الأخيرة لم يكن لدينا أي موقف ضد الدول العربية والخليجية وهذا ليس انطلاقاً من التزلف الذي يمارسه البعض بل انطلاقاً من قناعاتنا".

نتمنى الاستمرار بأفضل العلاقات مع الدول العربية.. وخلال السنوات ال ١٥ الأخيرة لم يكن لدينا أي موقف ضد الدول العربية والخليجية وهذا ليس انطلاقاً من التزلف الذي يمارسه البعض بل انطلاقاً من قناعاتنا — Sleiman Frangieh (@sleimanfrangieh) October 30, 2021

​وأعلنت السعودية مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.