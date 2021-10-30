إعلام: مصدر سعودي يكشف عن مسار تصعيدي خلال الساعات المقبلة ضد لبنان

كشف مصدر سعودي لوسيلة إعلامية لبنانية، اليوم السبت، أن الرياض تحضر لمسار تصعيدي ضد لبنان خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد وصول سفيرها من بيروت.

وذكرت قناة "MTV" اللبنانية نقلا عن مصدر سعودي أن طرد السفير اللبناني من المملكة هو قرار نهائي ولا يناقش ولن يتغير".

وأضاف المصدر قائلا: " المسار التصعيدي للرياض سيكون خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث لم يشهده تاريخ العلاقات بين الدولتين".

واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، يوم أمس الجمعة، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 الساعة المقبلة.

كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).