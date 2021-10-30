رغد صدام حسين: أنتم وانتخاباتكم البائسة إلى الجحيم

أعربت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عن غضبها واستيائها من الأوضاع الحالية في بلادها، من "تناحرات داخلية وتراجع منسوب المياه وجوع الشعب العراقي".

وقالت في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "قلق لتراجع منسوب المياه إعادة الفرز اليدوي لأنها انتخابات مزورة، سيل بلا نهاية من التهم المتبادلة، وغضب أحزابهم لفشلها المدوي والحصيلة النهائية يصنف العراق الثري من الدول الأكثر جوعا في العالم".

وأضافت: "زعموا أنهم بديمقراطيتهم المزعومة والمستوردة يريدون تطوير العراق، واليوم الشعب العراقي جائع، حتى أيام الحصار الاقتصادي على العراق لم يصنف العراق من الدول الأكثر جوعا".

وتابعت رغد صدام حسين متسائلة "إلى متى سيظل الجميع نائما وكأنه موافق على كل ما يحدث هناك"، مبينة أن "العدو عدو ومعروف لنا وللجميع فأين الآخرين، وإلى أين سيصل العراق في ظل حكومة مأجورة".

وأكدت ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، أنها "على إيمان تام بأن إرادة الشعب العراقي هي التي ستغير مجرى الأحداث، وسيذهب كل العملاء المأجورين إلى مزبلة التاريخ".

وختمت بيانها بنعيها لشهداء المقدادية وكل أنحاء العراق، و"إلى جهنم أنتم وانتخابتكم البائسة"، بحسب قولها.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قتل 7 أشخاص في هجوم لمسلحين مجهولين على قرية نهر الإمام، المجاورة لقرية الرشاد، التي شهدت مجزرة الثلاثاء الماضي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وجاء الهجوم الإرهابي بعد مرور ما يقرب أسبوعين من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي أظهرت نتائجها فوز التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد.

وتلقت مفوضية الانتخابات العراقية أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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