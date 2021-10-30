"أطباء السودان" تعلن مقتل متظاهرين اثنين في مليونية 30 أكتوبر

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم السبت، مقتل متظاهرين اثنين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم، وذلك أثر خروجهم في مليونية 30 أكتوبر الرافضة لقرارات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان.

وقالت اللجنة، في بيان لها، "ارتقى شهيدان الآن إلى مراقي المجد والخلود في ضمير الأمة، وذلك بمنطقة أم درمان برصاص ميلشييات المجلس العسكري الانقلابي الساقط لا محالة"، موضحة أن "الطلق الناري أصاب المتظاهرين بمناطق مختلفة من الجسم".

كما لفتت لجنة أطباء السودان، إلى أن "الملايين التي تملأ الشوارع الآن لن تسمح للأفاعي بأن تفلت وإن حصنت أوكارها بكل أساطيل الجحيم".

وكانت وسائل إعلام، أفادت في وقت سابق اليوم، بانطلاق مظاهرات في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق مختلفة بمدينة أم درمان، للمطالبة بالحكم المدني ورفضا لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مرسل "سبوتنيك" في السودان، بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ينتشران بكثافة في جميع أنحاء العاصمة الخرطوم تحسبا لمظاهرات كبرى محتملة. وأضاف مراسلنا أن قوات الجيش والدعم السريع أغلقت جميع الجسور باستخدام الأسلاك الشائكة، ونشرت تجمعات كبيرة للقوات عند جميع مداخل ومخارج العاصمة.

وأوضح أن هناك تشديدا كبيرا على إغلاق أهم الجسور في الخرطوم وهي "جسر النيل الأزرق وجسر النيل الأبيض وجسر المكنمر وجسر الشنبات"، مشيرا إلى أن هناك شللا في حركة المدينة جراء منع الجيش السوداني سير المركبات أو المواطنين في الشوارع الرئيسية وقطع الاتصالات والإنترنت.

يذكر أن معارضي الإجراءات التي قام بها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد دعوا إلى احتجاجات على مستوى البلاد اليوم السبت للمطالبة بإعادة الحكومة.

من جهته، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر حسابه على تويتر، على احترام التظاهرات السلمية في السودان، قائلا إن أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول. كما طالبت الولايات المتحدة، البرهان، بالسماح للشعب بالاحتجاج السلمي.

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