الإمارات تقرر منع مواطنيها من السفر إلى لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية منع مواطنيها من دخول الأراضي اللبنانية تضامنًا مع السعودية إضافة لسحب طاقمها الدبلوماسي من بيروت.

و قال خليفة شاهين المرر وزير دولة إن قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.. وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية. كما قررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

#الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من #لبنان تضامناً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة .. وتقرر منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.#عاجل_وام pic.twitter.com/uAQJ5sL8ai — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 30, 2021

​وقامت كل من السعودية الكويت والبحرين، اليوم السبت بخطوات مماثلة وأمهلت سفراء لبنان لديهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.