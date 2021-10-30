نائب عراقي يكشف عن مغريات فلكية وصلت إلى 5 ملايين دولار للنائب المستقل... فيديو

أشار المرشح المستقل الفائز في الانتخابات التشريعية عن محافظة واسط، سجاد سالم، إلى وجود مساع من قبل أحزاب سياسية لاستقطاب المرشحين المستقلين الفائزين من خلال عرض مغريات فلكية، كاشفاً أن سعر المقعد البرلماني وصل إلى 5 مليون دولار.

وقال سالم خلال حديثه لبرنامج "المحايد" إن "المغريات موجودة، وأغلب المستقلين تعرضوا لهذه المغريات لكن المفرح هناك مواقف ثابتة وأمينة ومحافظة على أصوات جمهورها"، موضحاً إن "المواقف ستتجه لاتخاذ موقف سياسي يحقق مصلحة عامة للعراق".

وتابع سالم "الكتل السياسية نشطة الآن باستقطاب المرشحين المستقلين الفائزين وتعرض مغريات بأرقام فلكية ورهيبة".

وكشف سالم "حسب ماسمعت أن سعر المقعد البرلماني وصل إلى 5 مليون دولار".

#المحايد

سالم: سعر المقعد المستقل في البرلمان وصل حدود الخمسة مليون دولار pic.twitter.com/CNHYRU1swe — سعدون محسن ضمد (@SDamad) October 27, 2021

وأسفرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية عن فوز الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بأكبر عدد مقاعد في البرلمان بعدد 73 مقعدا، يليها في المرتبة الثانية كتلة "تقدم" العربية السنية بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي بـ38 مقعدا، ووصول كتلة "دولة القانون" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي للمرتبة الثالثة، بعد فوزها بـ37 مقعدا في البرلمان.