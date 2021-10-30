انفجار عنيف يهز مطار عدن الدولي جنوبي اليمن وأنباء عن سقوط ضحايا... صور وفيديو

أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم السبت، بوقوع انفجار عنيف هز محيط مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر شرق العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن سيارة مفخخة انفجرت على مدخل مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر شرق عدن.

#عدن انفجار امام مطار عدن pic.twitter.com/4NaQ53ToZc — شبكة أخبار عدن حرة (@AdenHurra) October 30, 2021

وأضاف أن الانفجار أسفر عن وقوع ضحايا، لم يعرف عددهم حتى الآن، وإلحاق أضرار في المكان.

#عدن

أنباء عن سقوط ضحايا بأنفجار سيارة مفخخة بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي، pic.twitter.com/nXwF4aisgB — ساعة الصفر (@zero_hour2020) October 30, 2021

وتداولت وسائل إعلام ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو وصور، تظهر حدوث انفجار عنيف قيل إنه وقع أمام البوابة الخارجية لفندق مطار عدن.

يتبع...