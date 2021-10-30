انفجار عنيف يهز مطار عدن الدولي جنوبي اليمن وأنباء عن سقوط ضحايا... صور وفيديو

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن سيارة مفخخة انفجرت على مدخل مطار عدن الدولي في مديرية خور مكسر شرق عدن.
#عدن انفجار امام مطار عدن pic.twitter.com/4NaQ53ToZc— شبكة أخبار عدن حرة (@AdenHurra) October 30, 2021
وأضاف أن الانفجار أسفر عن وقوع ضحايا، لم يعرف عددهم حتى الآن، وإلحاق أضرار في المكان.
#عدن— ساعة الصفر (@zero_hour2020) October 30, 2021
أنباء عن سقوط ضحايا بأنفجار سيارة مفخخة بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي، pic.twitter.com/nXwF4aisgB
وتداولت وسائل إعلام ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو وصور، تظهر حدوث انفجار عنيف قيل إنه وقع أمام البوابة الخارجية لفندق مطار عدن.
صور أولية.. انفجار عنيف يستهدف البوابة الخارجية لفندق #مطار #عدن#اليمن#الحدث pic.twitter.com/OUVFQR00tr— ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) October 30, 2021
يتبع...
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