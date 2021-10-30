وزير التعليم المصري ينفي تعطيل الدراسة غدا

نفي طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري ما تردد عن تعطيل الوزارة للدراسة غدا الأحد في المدارس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال الوزير المصري في تصريحات لـ "بوابة أخبار اليوم" اليوم السبت، إن هذه الأنباء عارية من الصحة.

وأكد شوقي أن وزارة التعليم لم تصدر أي قرار يتعلق بتعطيل الدراسة في المدارس، على خلفية التقلبات الجوية والأمطار التي تشهدها البلاد.

وأوضح الوزير أن قرار تعطيل الدراسة بالمدارس بسبب سوء الأحول الجوية من صلاحيات المحافظ، وفقا لظروف كل محافظة.

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن هناك توجيهات عاجلة للمديريات والإدارات التعليمية، بفصل التيار الكهربائي عن كافة الفصول في حالة سوء الأحوال الجوية.

وحذرت من إعادة التيار قبل التأكد من جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من إجراء صيانة لمفاتيح الكهرباء، ومراجعة كافة وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك المكشوفة.

وتدعو التوجيهات لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلاب والموظفين في المدارس، باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب المخاطر الناجمة عن سقوط الأمطار أو الرياح الشديدة التي يتوقع أن تشهدها البلاد خلال.