مقاتلات إسرائيلية ترافق قاذفة أمريكية في طريقها إلى منطقة الخليج

رافقت طائرات عسكرية إسرائيلية من نوع "F-15"، اليوم السبت، قاذفة أمريكية من طراز "B-1B" فوق سماء البلاد في طريقها إلى منطقة الخليج.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة على حسابها أكدت من خلالها أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي رافقت قاذفة أمريكية كانت في طريقها فوق سماء إسرائيل متجهة إلى منطقة الخليج.

Israeli Air Force F-15 fighter jets escorted an American B-1B bomber over Israeli skies towards the Gulf earlier today.



The joint flight illustrates the continued strategic cooperation of the IDF with the United States in the area. pic.twitter.com/bD38bLt9dK — Israel Defense Forces (@IDF) October 30, 2021

وأفادت الوزارة في تغريدتها أن الطائرة الإسرائيلية من طراز "F-15" رافقت قاذفة أمريكية من طراز "B-1B"، موضحة أن الرحلة الجوية الإسرائيلية تعد استمرارا للتعاون العملياتي مع القوات الأمريكية في المنطقة.

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