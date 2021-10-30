تسجيل
18:24 GMT30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    وسط مطالب بتدخل الحكومة... لماذا تزداد جرائم القتل الأسري للسيدات في الأردن؟

    © REUTERS / STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0d/1048353975_0:313:2928:1960_1200x675_80_0_0_07e367a50ed0d1d9cf1de4869c4ce224.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110301050578428-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%9F/

    تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع ضحايا "جرائم الشرف"، سلطت العديد من المراكز والجمعيات الحقوقية والنسوية في الأردن الضوء على تزايد جرائم القتل الأسرية.

    وقال بيان صادر عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إن هناك 13 جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها 14 أنثى، منذ بداية 2021، حتى اليوم، كما رصدت 18 جريمة قتل أسرية خلال عام 2020.

    لقاحات كورونا
    Pixabay
    الأردن يقرر إبعاد العمال الأجانب الرافضين لقاحات كورونا
    وقال مراقبون إن جائحة كورونا عمقت من الأزمات الاقتصادية، وأزمة الفقر والبطالة، ما أدى إلى زيادة العنف الأسرى في الأردن، مطالبين الحكومة بالتدخل للحد منها ووقفها.

    العنف الأسري في الأردن

    وبحسب تضامن، أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد إلى جانب 9 جرائم ضرب مفضي إلى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخص من بينهم 7 نساء وشكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة.

    فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً من بينهم 22 امرأة وبنسبة 22.2% من مجموع المجني عليهم، وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء، بحسب ما نقلته صحيفة الغد الأردنية.

    ووفقا لتضامن، كانت أبرز دوافع القتل الخلافات الشخصية والسابقة والخلافات العائلية والمشاجرات والدفاع عن الشرف، وكذلك الانتقام والإهمال وقلة الاجتراز، والأسباب المالية والانحلال الأخلاقي والقتل تحت تأثير المخدر والشغب والثأر.

    وطالبت الجمعية النسوية بتعديل تشريعي لتعريف الجرائم المرتبطة بالجرائم تحت ذريعة الشرف أو الانحلال الأخلاقي، مؤكدة على أهمية اتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل جرائم بذريعة الشرف والجرائم المرتبطة بها، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة وموسعة ما يسمى بالجرائم تحت ذريعة الشرف بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بذريعة “الشرف” ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن.

    مهندسة كهرباء سورية
    © Sputnik . MOUHAMED NADJM
    وزير الطاقة الأردني: توصلنا إلى صيغة نهائية لتزويد لبنان بالكهرباء
    فقر وبطالة

    بدورها اعتبرت صباح سهو، الخبيرة الأردنية وعضو مجلس النواب السابق، أن ازدياد جرائم الاعتداءات والقتل الأسرية في الأردن ناجمة عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة جائحة فيروس كورونا وتراجع المستوى المعيشي للمواطن الأردني.

    وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، أظهرت التقارير أن نسبة البطالة قطعت حاجز الـ 50% بين الشباب الأردني، فضلا عن ما تقدمه الدراما والأفلام الأجنبية من مشاهد وقصص إجرامية.

    وتابعت: هذا الأمر يؤثر على السلوك العدواني لبعض الأفراد، مما يدفعهم للجريمة، كما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أهم أسباب التفكك الأسري، لما تقدمه من محتوى يساهم في ازدياد المشاكل الأسرية".

    وترى سهو ضرورة تدخل الحكومة الأردنية لمعالجة الظواهر السلبية التي تؤدي إلى انتشار الجريمة فضلا عن تغليظ العقوبة على المعتديين.

    تدخل مطلوب

    اعتبرت كلثم مريش، ناشطة ورئيسة الاتحاد النسائي العاصمة الأردن، أن هناك العديد من الأسباب وراء العنف الأسري، أبرزها الإدمان والتعطل عن العمل، والفقر.

    وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، عمقت أزمة فيروس كورونا وانتشارها خلال الفترة السابقة من الوضع الاقتصادي للأردن، ما زاد من حدة البطالة، ورفع من معدلات الفقر، وهناك الكثير من الأسر التي تتراكم عليها القروض والديون ولا تتمكن من سدادها، وهذه من الأسباب التي ساعدت على زيادة نسب العنف، لا سيما العنف الأسرى.

    © REUTERS / STRINGER
    القضاء الأردني يصدر قرارا جديدا بشأن قضية مستشفى السلط
     وترى مريش ضرورة معالجة الأسباب التي تقف وراء ارتكاب البعض لهذه الجرائم، وأن تقوم الحكومة بالتركيز على برامج الحماية الاجتماعية، والتركيز عليها، ومعالجة قضايا البطالة والفقر، وكذلك إيداع النساء المهددات بالقتل في دور إيواء وحمايتهم، بدلا من توقيفهم بشكل إداري كما يحدث.

    وقالت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية العام 2009 أن 97.2 % من النساء يتعرضن إلى شكل واحد على الأقل من تحكم يفرض عليهن. وأن أكثر أشكال التحكم بالنساء انتشارا في الأردن هو حرمانهن من الخوض في النقاشات والقرارات العائلية، وأتضح أن 84.3% من النساء تعرضن لهذا الشكل من الإقصاء، وفقا للغد.

    وأوجدت الدراسة أيضاً أن 43.7% من الأزواج ميلهم لجعل نسائهن يشعرن بالسوء اتجاه أنفسهن، وأن 22% منهن تعرضن للإذلال من قبل الأزواج على الملأ. وقد تبدو هذه الأشكال من التحكم بسيطة، لكنها عادة ما تؤدي إلى العنف النفسي. إضافة إلى قضايا الشرف والتي تشكل هاجساً كبيراً لدى المجتمع الأردني إذ سجلت منظمة رصد حقوق الإنسان أنه في 2017 تعرضت 15-20 فتاة أردنية إلى القتل بداعي الشرف.

    انظر أيضا:

    دراسة: فيتامين يقلل حاجة الإنسان للتبول ويقوي عضلات قاع الحوض
    بعد "الديدان" يظهر "الضفدع"... هل نقترب من رصد حياة في المريخ... صور وفيديو
    فيتامين يبعد "شبح الظلام" بعد سن الـ50
    دراسات: "فيتامين سي الشحمي" صنف رقم 1 لسبب هام جدا
    علماء يكتشفون "عالما سريا" في نواة الأرض لولاه لانقرضت الحياة... صور وفيديو
    مركبة "ناسا" تقترب من "عين المشتري الغاضبة" وتكتشف أسرار "فريل"... صور وفيديو
    حجارة عملاقة "تهاجم" المشتري... هل يضرب "غضب السماء" الأرض... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتاة من فريق المشجعين ترتدي كمامة زائفة مزركشة، خلال مباراة بطولة سان بطرسبرغ المفتوحة للتنس في سان بطرسبورغ، روسيا 27 أكتوبر 2021.
    نبذة مصورة لأحداث الأسبوع
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك