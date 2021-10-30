الشرطة السودانية تنفي استخدام الرصاص ضد المتظاهرين وتعلن تعرض أحد أفرادها لطلق ناري

نفت الشرطة السودانية، اليوم السبت، استخدامها الرصاص أثناء مواجهة المتظاهرين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، مشيرة إلى تعرض أحد أفرادها لطلق ناري خلال الاحتجاجات.

القاهرة- سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للشرطة السودانية في بيان: "تناقلت بعض وسائل الإعلام من مصادر غير دقيقة نبأ مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص الحي بمدينة أم درمان، وما تود الشرطة أن تؤكده أن هناك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع الهامة مما استدعى الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وأضاف البيان: "تؤكد الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص بل أن أحد أفرادها أصيب بعيار ناري جاري التحقق من مصدره".

وأشارت الشرطة السودانية بحسب البيان أنها تتعامل مع المتظاهرين بمهنية عالية تتوخى فيها سلامة المتظاهرين وحماية مؤسسات الدولة باستخدام الحد الأدنى من وسائل فض الشغب.

اتهم تجمع المهنيين السودانيين، قوات الجيش بالهجوم على المتظاهرين في أم درمان غرب العاصمة الخرطوم بالرصاص الحي، في وقت خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع للاحتجاج على ما اعتبروه "انقلابا عسكريا"، عقب قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأخيرة.

من جانبها قالت لجنة أطباء السودان المركزية، مساء اليوم السبت، إن حصيلة المصابين في احتجاجات "مليونية 30 أكتوبر" بلغت 110 إصابات مختلفة، بينها 8 أصيبوا بالرصاص الحي.

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