اليمن.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مطار عدن إلى 18 قتيلا وجريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز، اليوم السبت، محيط مطار العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، إلى 18 قتيلاً وجريحاً.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر أمني في عدن لوكالة "سبوتنيك" إن الانفجار الذي حدث قرب البوابة الرئيسية للمطار في مديرية خور مكسر شرق عدن، أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 12 على الأقل.

وأضاف أن حالة 5 من جرحى الانفجار خطيرة.

وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لـ"سبوتنيك" بمقتل شخصين وإصابة 8 آخرين اثر انفجار يعتقد أنه ناجم عن مقطورة وقود قرب البوابة الرئيسية للمطار، مشيراً إلى فتح الأجهزة الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الانفجار.

وفي العاشر من الشهر الجاري، قُتل 5 أشخاص هم قائد حراسة محافظ عدن أحمد لملس وسكرتيره الصحفي، ونجل شقيق المحافظ ومصور وجندي، فيما أصيب 7 من الجنود والمارة، إثر هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكب المحافظ أثناء مروره ومعه وزير الزراعة اللواء سالم السقطري في مديرية التواهي بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.

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