الأرصاد المصرية تعلن الموعد المتوقع لسقوط أمطار على القاهرة والدلتا

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية، الموعد المتوقع لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المصرية القاهرة ومنطقة دلتا النيل ومحافظة الإسكندرية.

وقالت الأرصاد إن السحب المنخفضة والممطرة تتدفق الآن في طريقها للقاهرة والدلتا، متوقعة أن تشهد تلك المناطق هطول أمطار خلال ساعات ليل السبت وفجر الأحد، بحسب موقع "مصراوي".

كما أكدت الأرصاد أن "خلية رعدية قوية تتقدم الآن إلي مدينة العلمين (شرق مطروح أقصى شمال غربي البلاد) يصاحبها سقوط للأمطار الرعدية الغزيرة".

وأضافت أنه خلال الساعات القليلة المقبلة من المتوقع أن تتقدم تلك الخلية الرعدية إلى الإسكندرية.

وكانت عدد من المحافظات المصرية قد شهدت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت أمطار من خفيفة إلى متوسطة، بينها القاهرة والجيزة ومحافظات الدلتا والإسكندرية ومطروح.

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