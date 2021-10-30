مقتل شخصين وإصابة 4 في هجوم لـ"داعش" شرقي العراق

أعلنت السلطات العراقية، مقتل وإصابة أربعة مدنيين في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي (محظور في روسيا)، شرقي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، في بيان إن الهجوم الإرهابي تسبب في مقتل اثنين من المدنيين وإصابة اثنين آخرين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكشفت خلية الإعلام الأمني عن تنفيذ عملية تفتيش للبحث عن العناصر الإرهابية التي نفذت الهجوم في جبل مكحول.

وذكر البيان أن قوات الشرطة الاتحادية والحشد العشائري تنفذ عملية تفتيش في منطقة حاوي الحوائج، بحثا عن منفذي الهجوم.

وأوضح البيان أن منفذي الهجوم استهدفوا مجموعة من المدنيين يعملون (فحامة) بالقرب من قرية الحوائج في جبل مكحول.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور عناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.