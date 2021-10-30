وزير الخارجية السعودي: التعامل مع لبنان "لا جدوى له" في ظل هيمنة "حزب الله"

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن التعامل مع لبنان أصبح "غير مجدي" في ظل ما سماها هيمنة "حزب الله" على البلاد.