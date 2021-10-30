محمد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد بن راشد

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تلقى ابن راشد اليوم اتصالاً هاتفياً من ابن سلمان ولي العهد السعودي، مشيرة إلى أن الاتصال تناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الواعدة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما في مختلف المجالات ويحقق مصالحهما المتبادلة.
#محمد_بن_راشد يتلقى اتصالاً هاتفياً من #ولي_عهد_السعودية#وام https://t.co/w11XfhUOxJ pic.twitter.com/Dxxw6BfaBB— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 30, 2021
ولفتت إلى أن ابن راشد ناقش في الاتصال مع ولي العهد السعودي عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، في إطار من التفاهم التام حول مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
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