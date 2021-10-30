محمد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا مع محمد بن راشد

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تلقى ابن راشد اليوم اتصالاً هاتفياً من ابن سلمان ولي العهد السعودي، مشيرة إلى أن الاتصال تناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الواعدة بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما في مختلف المجالات ويحقق مصالحهما المتبادلة.

​ولفتت إلى أن ابن راشد ناقش في الاتصال مع ولي العهد السعودي عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، في إطار من التفاهم التام حول مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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