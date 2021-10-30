أمريكا تتبرع لمصر بـ 3.6 ملايين جرعة إضافية من لقاح فايزر

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم السبت، تقديم 3.6 ملايين جرعة إضافية من لقاح "فايزر"، الواقي من فيروس كورونا، إلى مصر.

وقالت السفارة الأمريكية بالقاهرة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "نرحب بوصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر للقاهرة".

وأوضحت أن إجمالي اللقاحات المقدمة من أمريكا إلى مصر وصل إلى 8.25 مليون جرعة بدأ تسليمها منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

🇺🇸🤝🇪🇬 نرحب بوصول 3.6 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى القاهرة ، ليصل المجموع إلى 8.25 مليون جرعة تم تسليمها الشهر الماضي! يعمل شعب وحكومة الولايات المتحدة ومصر جنبًا إلى جنب لمحاربة الوباء. pic.twitter.com/xU4IJd1SJF — U.S. Embassy Cairo (@USEmbassyCairo) October 30, 2021

​وأكدت السفارة أن شعب وحكومة الولايات المتحدة يعملان مع مصر جنبا إلى جنب لمكافحة الجائحة.

وفي منتصف الشهر الجاري، أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة وصول شحنة لقاحات تضم 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، تبرعت بها أمريكا إلى مصر.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الصحة المصرية حصولها على مليون و612 ألف جرعة من لقاح "فايزر".