البحرين تحبط واقعتي تهريب 39.070 حبة كبتاغون.. بالتعاون مع السعودية

نجحت مملكة البحرين، اليوم السبت، في إحباط واقعتي تهريب حوالي 39.070 حبة كبتاغون، بالتعاون مع الجهات المعنية السعودية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، مساء اليوم السبت، أن شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البحرينية، نجحت بالتنسيق مع شئون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، في إحباط عمليتي تهريب طردين يحتويان على 39,070 حبة كبتاغون، التي تعد إحدى المواد المخدرة.

مكافحة المخدرات" بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية.. ضبط واقعتي تهريب 39,070 حبة كبتاجونhttps://t.co/Pa8FgZUF8s — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) October 30, 2021

وتلقت شرطة مكافحة المخدرات البحرينية معلومات تتضمن محاولتي تهريب عشرات الآلاف من حبوب الكبتاغون، حيث تم ضبط طردين واردين بمطار البحرين الدولي، وتم السماح بإرسالهما إلى السعودية، في سياق عملية التسليم المراقب، وهو ما أدى إلى إلقاء القبض على المعنيين باستلام الطردين في الرياض.

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