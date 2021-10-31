اللجنة الأمنية بعدن تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادث تفجير المطار.. صور

أكدت اللجنة الأمنية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم السبت، قيامها بالإجراءات والتدابير اللازمة المتعلقة بالتحقيق في ملابسات الحادثة التي استهدفت مطار عدن.

وأشارت اللجنة الأمنية إلى أن وحداتها وأجهزتها المتخصصة مستمرة في تتبع العناصر المتورطة والضالعة في هذا العمل الجبان.

ونشرت اللجنة الأمنية صورا للسيارة المفخخة التي استخدمت في الحادث. مؤكدة أنها من نوع (هايلوكس) وفجرت بالقرب من أول حاجز أمني لدخول مطار عدن الدولي، ما أدى الى احتراق وتضرر عدد من سيارات ومنازل المواطنين في الحي السكني.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 12 آخرون في الانفجار، الذي وقع السبت، بالقرب من البوابة الرئيسية للمطار الموجود في مديرية خور مكسر شرق عدن.

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