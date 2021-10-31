تجمعات ليلا أمام السفارة السعودية في بيروت ورسائل عدة للملكة

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو لتجمعات أمام السفارة السعودية في لبنان يوم أمس السبت تضامنا مع الرياض.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن عدد من الأشخاص تجمعوا أمام مبنى السفارة السعودية في بيروت تضامنا مع الرياض، وحمل الموجودون أعلام السعودية، واعتبر بعض الموجودين أن هذا العلم يمثلهم.

تحركات أمام السفارة السعودية في بيروت pic.twitter.com/gojfBPL7kK — ‏﮼فؤاد ‏﮼خريس | Fouad khreiss (@fouadkhreiss) October 30, 2021

كما حمل آخرون صور الملك السعودي وولي عهده بالإضافة إلى صور رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.