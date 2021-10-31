الإمارات... ارتفاع أسعار البنزين بدءا من نوفمبر

تشهد أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا بدءا من غدا الاثنين الموافق الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وسترتفع أسعار البنزين 20 فلسا لكل لتر بنسبة ارتفاع 8 بالمئة مقارنة بأسعار شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، و30 فلسا للديزل، بنسبة ارتفاع 12 بالمئة بالمقارنة مع أسعار أكتوبر، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبتلك الزيادات الجديدة، يكون سعر لتر البنزين (السوبر 98) ارتفع من 2.60 درهم في أكتوبر إلى 2.80 درهم في نوفمبر، وارتفع سعر لتر (البنزين خصوصي) 95 من 2.49 درهم في أكتوبر إلى 2.69 درهم في نوفمبر، وارتفع سعر لتر (بنزين إي بلس) من 2.42 درهم في أكتوبر إلى 2.61 درهم في نوفمبر.، بينما زاد سعر لتر الديزل من 2.51 درهم في أكتوبر إلى 2.81 درهم الشهر المقبل.

ونوهت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات أن التسعيرة الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة.

وجاء ارتفاع أسعار البنزين في الإمارات العربية المتحدة بعد ثبات أسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهر على التوالي، وبعد تسجيلها استقرارا مماثلا في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين.