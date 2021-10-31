الحرس الوطني التونسي يعلن القبض على اثنين من التكفيريين

أعلن الحرس الوطني التونسي القبض على اثنين من "التكفيريين" في مدينة تطاوين الواقعة في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وحسب بيان له نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، إلقاء القبض على شخصين تكفيريين كانا مطلوبين على ذمة قضايا تكفير.

وقال: "قامت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين ومصلحة التوقي من الإرهاب، بإلقاء القبض على شخصين تكفيريين مفتش عنهما لفائدة المحكمة الإبتدائية 1 في تونس، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادر في شأن كل منهما حكمان بالسجن لمدة خمس سنوات"، لافتا إلى أن السلطات قامت بالتحفظ على الشخصين".

يشار إلى أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد أصدرت بيانا الجمعة أكدت فيه كشفها خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة).

وقالت إن هذه الخلية كانت تنشط في ولاية تطاوين، لافتة إلى أنها "كانت قد خططت لاستهداف أمنيين وعسكريين".

وأوضح بيان الداخلية أن الكشف عن الخلية كان "إثر عمل مشترك بين وحدات إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات والأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني".

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