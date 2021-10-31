إعلام: باسيل لم يتدخل في تحقيقات "أحداث الطيونة"

علق المكتب الإعلامي للنائب جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، على أنباء تزعم أنه تدخل في سير التحقيقات الخاصة بـ "أحداث الطيونة".

ونفى المكتب الإعلامي لباسيل ما وصفه بـ "السيناريو الخرافي عن تدخله في سير التحقيق في مجزرة الطيونة"، مشيرا إلى أنه من ابتداع الكاتب اللبناني جوني منير، بحسب الخبر الذي نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد المكتب الإعلامي لجبران باسيل أنه لا توجد علاقة أو تواصل بين باسيل ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.

وتابع: "لو أن خرافة جوني منير فيها ذرة من الصحة لما كان القاضي قد ختم الملف وأحاله بالطريقة التي فعل".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، في تقرير سابق، إن القاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، وجه اتهامات لـ 68 شخصا في اشتباكات الطيونة منهم 18 موقوفا.

وشملت الاتهامات "التحريض وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة وتخريب ممتلكات عامة وخاصة إضافة إلى ارتكاب جرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية".

وشهدت الطيونة اشتباكات مسلحة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وصفت بأنها الأسوأ في بيروت منذ أكثر من عقد، وأدت إلى مصرع 7 أشخاص من مؤيدي "حزب الله" اللبناني و"حركة أمل".

© Sputnik خريطة لبنان - توزع القوى السياسية والمسلحة

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