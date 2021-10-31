الدفاع المدني السعودي يخمد حريقا في مستودعين لتخزين المفروشات... صور

تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، من إخماد حريق اندلع في مستودعين لتخزين الفحم والمفروشات بمدينة الرياض.

ونشر الدفاع المدني السعودي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها نجاحه في إخماد حرائق اندلعت في مستودع تخزين الفحم بحي الفيصلية ومستودع المفروشات بمدينة الرياض.

باشر مدني #الرياض حريقًا اندلع في مستودع للمفروشات ، دون حدوث إصابات - ولله الحمد. pic.twitter.com/UL2HZuLhoZ — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 31, 2021

وذكر الدفاع المدني السعودي أن إخماد الحريق تم دون وقوع إصابات.

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