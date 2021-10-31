تركي آل شيخ للمشاركين في موسم الرياض: خليك محترم وإلا تاخد على راسك.. فيديو

أكد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية أن المتجاوزين خلال فعاليات موسم الرياض سوف ينالون عقابهم.

وحسب مشاركة له عبر حسابه في تويتر في مساحة النقاش قال آل الشيخ: "كل متجاوز سوف ينال عقابه وسيتم القبض عليه خلال ساعات"، مشددا: "لو هجيت ساعة ساعتين مجيوب مجيوب.. أخرتها تم القبض".

وفيما أكد رئيس هيئة الترفيه السعودية وجود مئات الكاميرات ترصد أي مخالفة في جميع جوانب المكان، شدد على أن أي مسيء سوف ينال عقابه.

وقال مخاطبا الجميع: "خليك محترم وخل الناس تنبسط وانت انبسط في تجربتك"، مشددا: "بتتميلح بتاخد على راسك".

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