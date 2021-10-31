السعودية تطلق تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بسبب متصفح إنترنت شهير

أصدر المركز الوطني السعودي الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرا عالي الخطورة بسبب متصفح إنترنت شهير.

ونشر المركز تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، أطلق من خلالها تحذيرا أمنيا بشأن تحديث أمني في متصفح "غوغل كروم"، موضحا أن مستوى الخطورة عال.

تحذير أمني رقم: 354-2021

تاريخ: 2021/10/31



بخصوص تحديث أمني في منتج Microsoft:https://t.co/L3JkQ2Hhde

#Saudi_CERT pic.twitter.com/Cnd315DAos — المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني (@SAUDICERT) October 31, 2021

وأفاد المركز الوطني السعودي الإرشادي للأمن السيبراني بأن "غوغل" أصدرت تحديثا لمعالجة كم من الثغرات في متصفح "كروم" لأنظمة "Linux ،Mac ،Windows"، مشيرا إلى أن هذا التحديث يمكن أن يؤدي إلى العديد من التهديدات الأمنية.

ومن بين التهديدات التي ذكرها المركز السعودي للأمن السيبراني أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة، إضافة إلى العمل على عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.

وفي الوقت نفسه، أوصى المركز السعودي بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، من خلال تحديث المتصفح إلى نسخة 95.0.4638.69، حيث أصدرت غوغل إشارة لهذا التحديث اللازم.

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