جنرال إسرائيلي لأول مرة في صحيفة بحرينية: نستعد لجميع السيناريوهات مع إيران ووكلائها

قال رئيس الإدارة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال تال كالمان، إن بلاده تستعد لجميع السيناريوهات مع إيران ووكلائها.

وأجرت صحيفة الأيام البحرينية، حوارا مطولا مع الجنرال كالمان، اليوم الأحد، أكد من خلاله أن إسرائيل تستعد لجميع السيناريوهات ليس مع إيران وحدها، ولكن مع بعض وكلائها أيضا، وهو سيناريو تعد قواته العسكرية له، مدعيا أن لدى الجيش الإسرائيلي قدرات عالية وحاسمة.

وزعم الجنرال كالمان أن "حزب الله" اللبناني جزء من المشروع الإيراني، وهو أكثر مشاريع الوكلاء تقدما في المنطقة، مدعيا أن لبنان يدفع ثمن هذه النشاطات الإيرانية، كونه أكثر اللاعبين سيطرة في لبنان.

وأشار الجنرال الإسرائيلي تال كالمان إلى أن "حزب الله" يعلم أن الحرب المقبلة مع بلاده ستكون أكثر تدميرا من الحرب السابقة، رغم اعتقاده بأن الحزب اللبناني ليس لديه اهتمام بالعمل ضد إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي يستعد لأي مواجهة مرتقبة مع حزب الله، بدعوى أنه طرف أساسي في حالة الصدام مع إيران.

ورأى كالمان الذي يتولى رئاسة الشعبة الثالثة المسؤولة عن الملف الإيراني في الجيش الإسرائيلي، أن اتفاقات "اتفاقيات إبراهام" فرصة لإقامة شرق أوسط جديد، كونها تفتح الباب أمام إنشاء محور معتدل يضم عددا من الدول العربية في مواجهة إيران.

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