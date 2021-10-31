صور وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تنتشر في العاصمة اليمنية (صور)

وانتشرت صور لقرداحي في شوارع مدينة صنعاء في اليمن مرفقة بـ هاشتاغ: "#نعم_جورج_قرداحي_حرب_اليمن_عبثية".

صورة كبيرة لجورج قرداحي على أحد أهم شوارع العاصمة اليمنية صنعاء مع وسم #نعم_جورج_حرب_اليمن_عبثية pic.twitter.com/1XxbrIja7L — abdallah chamseldeen (@chamseldeen) October 31, 2021

وجاء هذا التحرّك على خلفية حديث لقرداحي، الذي قال فيه رداً على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

تم رفع صورة البطل جورج قرداحي في أكبر شوارع العاصمة صنعاء pic.twitter.com/tG9e1QOQSP — عبدالسلام جحاف (@abdlsalamjahaf) October 31, 2021

واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، يوم أمس الجمعة، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 الساعة المقبلة.

كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).