نائب ليبي ينتقد دعوة الأمم المتحدة للبرلمان لتعديل قانون الانتخابات لأنه شأن سيادي

قال النائب في البرلمان الليبي، سعيد أمغيب، إن الأمم المتحدة لا يحق لها التدخل والدعوة لتعديل قانون الانتخابات، معربا عن استغرابه من البيان الصادر عن البعثة الأممية في هذا الشأن.

وحسب تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أكد أمغيب أن الأمم المتحدة لا يحق لها التدخل والدعوة لتعديل قوانين الانتخابات، معللا بأن هذا الأمر من الشؤون الداخلية لليبيا، وبالتالي لا يجب أن تتدخل البعثة الأممية ولا يحق لمفوضية الانتخابات أن تلتزم بكلام البعثة الأممية، لأن "هذا أمر سيادي تختص به المؤسسات السيادية في ليبيا"، حسب قوله.

وأضاف: "تم الإطلاع على ماجاء من المفوضية بشأن هذه التعديلات، حيث إن كلها تعديلات سطحية لا يعتد بها، ولكن من الممكن أن يتم التعديل بالفعل إذا كان هناك تعديل جوهري، مؤكدا أن الرضوخ لطلبات مجلس الدولة بتغيير بعض الشروط والمعايير الخاصة بالقانون الرئاسي، مرفوض".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد دعت البرلمان الليبي لتعديل قانون الانتخابات، وذلك حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في الـ 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن "الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية".

وأشارت إلى أن "احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر/ كانون الثاني 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها".

إلى ذلك، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) تعتزم وضع خطة لخروج تدريجي ومتوازن لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

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