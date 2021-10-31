العاهل السعودي يشكر ملك البحرين وأمير الكويت على موقفهما من أزمة قرداحي

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشكر لملك البحرين وأمير الكويت، على الإجراءات التي اتخذاها حيال تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وأجرى الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب صحيفة "عكاظ".

وعبر العاهل السعودي عن شكره لملك البحرين، نظير ما قامت به المملكة من إجراءات.

واعتبر أن ذلك يجسد تضامن السعودية والبحرين، ويعكس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

في المقابل أكد ملك البحرين على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتماسك دول مجلس التعاون.

كما أجرى الملك سلمان اتصالا هاتفيا بأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وخلال الاتصال عبر الملك السعودي عن تقديره لما قامت به دولة الكويت من إجراءات إزاء تصريحات الوزير اللبناني، معتبرا أن ذلك يعكس أيضا تضامن دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه اعتبر أمير الكويت، أن ما اتخذته بلاده من إجراءات يؤكد وحدة الصف في دول مجلس التعاون وعمق علاقات الأخوة بين شعوبه كافة.

وكانت تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني طفت على السطح يوم الثلاثاء الماضي وتسببت في أزمة سياسية مع السعودية ودول خليجية. وقال قرداحي في تصريحاته التي أدلى بها قبل أن يتولى الوزارة، إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وعلى خلفية نشر هذه التصريحات، استدعت حكومة السعودية سفيرها في لبنان، يوم الجمعة، من أجل التشاور، وطالبت السفير اللبناني بمغادرة السعودية خلال 48 ساعة. واتخذت دولتا الكويت والبحرين إجراءات مماثلة.