رئيس النواب المصري عن "ميتافيرس": سيكشف كل أسرارنا

علق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، على ما أطلقه مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكيربيرغ، من "عالم مواز" (ميتافيرس)، بأنه "سيكشف كل أسرارنا".

وحسب موقع مصراوي قال جبالي: "نحن مقبلون على عالم رهيب سوف يكشف كل أسرارنا".

تصريحات رئيس النواب المصري جاءت خلال الجلسة التي تم فيها مناقشة تعديلات قانون العقوبات بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد.

وكان مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ قد أعلن تغيير اسم فيسبوك (الشركة الأم) إلى "ميتا" ابتداءً من الخميس الماضي، مع احتفاظ المواقع بأسمائها كما هي.

وفور إعلان زوكربيرغ، أظهرت بيانات ارتفاع أسهم "فيسبوك" بنسبة 3 في المئة تقريبًا على ضوء إعادة تسمية الشركة.

وارتفعت الأسهم بنسبة 2.97 في المئة ابتداءً من الساعة 21:30 بتوقيت موسكو إلى 321.50 دولار للسهم الواحد.

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