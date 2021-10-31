السعودية تعلن بدء إجراءات تطوير "حارس الأجواء"

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية لتطوير طائرة "حارس الأجواء" (طائرة دون طيار) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، تهدف الاتفاقية إلى "بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليميًا ودوليًا من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات دون طيار".

وأشارت الوكالة إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية وقعت كذلك اتفاقية مع مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة.

يسرنا الإعلان عن توقيع عقد مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ لتطوير منظومة #طائرة_حارس_الأجواء المُسيرة والتي سيعمل على تطويرها @PSDSARC لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأنظمة الجوية، والمساهمة في تحقيق #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/wwsoX49ceo — الشركة السعودية للصناعات العسكرية (@SAMIDefense) October 31, 2021

​و"حارس الأجواء" إحدى نتائج مشاريع البحث والتطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة، مما سيسهم في تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في توطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

ونقلت الوكالة عن محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، تأكيده على أن:

"توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء سيسهم في رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة".

مشيرا كذلك إلى أن هذا يساعد في "زيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وإيجاد فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية، والتي تأتي ضمن إطار تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة".

منظومة #طائرة_حارس_الأجواء : تعاونٌ استراتيجي لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في مجال تقنيات الطائرات بدون طيار، والمساهمة في بناء قطاع صناعات عسكري مستدام. pic.twitter.com/DVMRZJP6dd — الشركة السعودية للصناعات العسكرية (@SAMIDefense) October 31, 2021

​وأكد العوهلي أن ما تمتلكه السعودية اليوم سيكون "الأساس الذي ستبنى عليه الصناعة العسكرية والدفاعية لتحقيق التحوّل في هذا القطاع الواعد، ومستوى انفتاح غير مسبوق للمملكة للارتقاء بمكانتها يومًا بعد يوم كوجهة للاستثمار في كافة المجالات".

ومن جانبه قال المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن توقيع عقد مشروع تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة دون طيار) خطوة من خطوات رحلة واعدة ومسيرة طموحة نحو توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم مع سبوتنيك.