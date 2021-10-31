وزيرا خارجية أمريكا والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع في السودان

التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة في روما.

ذكرت ذلك وزارة الخارجية السعودية في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن اللقاء تناول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ومنها التطورات الأخيرة في السودان.

وتطرق الوزيران إلى التطورات الأخيرة في جمهورية السودان وأهمية تعزيز العمل المشترك لدعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار في السودان الشقيق، فيما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 31, 2021

كما ناقش الوزيران سبل تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط إضافة إلى تنسيق جهود الدولتين في قضايا عالمية مثل قضية التغيرات المناخية وحماية البيئة وقضية الملف النووي الإيراني.

واستعرض وزيرا خارجية أمريكا والسعودية المبادرات التي تسهم في حماية الأرض ومنها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

وتختتم قمة مجموعة العشرين، التي انطلقت أمس السبت فعالياتها اليوم الأحد، بعدما شهدت لقاءات جماعية وثنائية بين قادة ووزراء خارجية الدول المشاركة.

زلزال سياسي يضرب السودان

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار السودان اليوم عبر سبوتنيك