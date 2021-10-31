الخارجية الألمانية: يجب الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان

دعت الخارجية الألمانية إلى تجنب استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان، وذلك تعليقا على المظاهرات التي تشهدها العديد من المدن السودانية.

جاء ذلك في تدوينة نشرها دينس كوميتات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على "تويتر" اليوم الأحد.

وقال كوميتات: "ألمانيا تحث جميع القوات العسكرية والأمنية في السودان على الامتناع عن استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية".

وفي وقت سابق، وصفت الخارجية الألمانية إجراءات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان التي اتخذها الأسبوع الماضي، بأنها "انقلاب" وقالت: "إذا لم يتم إنهاء الانقلاب على الفور سيكون لذلك عواقب وخيمة".

ونددت ألمانيا مسبقا باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين تقول إنهم يحتجون من أجل الديمقراطية في السودان.

ألمانيا🇩🇪 تحث جميع القوات العسكرية والأمنية في #السودان 🇸🇩على الامتناع عن استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية.

البيان الكامل⬇️⬇️ https://t.co/JXzulSv2yD — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) October 31, 2021

ويرفض البرهان تسمية ما حدث في السودان بـ "الانقلاب" مؤكدا أن ماحدث هو تصحيح للمسار، في إشارة إلى الإجارات التي قام بها الأسبوع الماضي وتضمنت حل الحكومة ومجلس السيادة الانتقالي وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

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